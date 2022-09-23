الجنيه الاسترليني يقترب من أدنى مستوى في تاريخه

الاقتصاد
الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني

تراجع الجنيه الاسترليني اليوم إلى ما دون 1.10 دولار مقاربا أدنى مستوى في تاريخه، في ظل حزمة تدابير أعلنتها الحكومة لمكافحة التضخم، أثارت مخاوف المستثمرين حول وضع المالية العامة البريطانية في وقت يتجه الاقتصاد نحو الركود.

 

وفي مواجهة دولار يستفيد من صمود الاقتصاد الأمريكي ومن كونه عملة ملاذا، تراجع الجنيه الاسترليني 2.56 في المائة إلى 1.0972 دولار قرابة الساعة 14،25 ت غ، وهو مستوى لم يبلغه منذ 1985 حين سجل 1.0520 دولارا، أدنى مستوى في تاريخه، حسب "الفرنسية".

 

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 21.99 جنيه للشراء، و22.12 جنيه للبيع، مقابل 22.04 جنيه للشراء، و22.13 جنيه للبيع أمس حسب نشرة البنك المركزي.

 

وهبط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى نحو 21.79 جنيه للشراء، و22.15 جنيه للبيع، مقابل 22 جنيهًا للشراء، و22.14 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

كما نزل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 21.82 جنيه للشراء، 22.16 جنيه للبيع، مقابل 22 جنيهًا للشراء، و22.22 جنيه للبيع أمس.

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