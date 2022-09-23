القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر الودية

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يبحث عدد كبير من المواطنين جماهير ومحبي كرة القدم، خلال الفترة الأخيرة، عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر الودية، والتي ستقام بعد قليل وتحديدا الساعة 8 مساءا، وذلك لمشاهدة المنتخب مع مديره الفني الجديد روي فيتوريا. 

واختتم منتخب مصر تدريباته أمس الخميس، استعدادا للمواجهة الودية أمام نظيره النيجري، والمقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، على ستاد الإسكندرية بحضور جماهير المنتخبين، ويمكن للجماهير متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة للمباراة اليوم الجمعة 23 سبتمبر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر الودية، وهي على النحو التالي:-

القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر الودية

ويستطيع جماهير كرة القدم متابعة مباراة مصر والنيجر والتي تأتي ضمن تحضيرات الفراعنة لاستكمال منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كوت ديفوار 2022 من خلال القنوات الناقله لمباراة مصر اليوم الجمعة 23 سبتمبر، من بينها، مجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري والرسمي لكل الأحداث الرياضية داخل مصر.

تردد قنوات أون تايم سبورت 2022

وتبث قنوات أون تايم سبورت 2022 عبر ثلاث ترددات جميعها تنقل عبر القمر الصناعي نايل سات، وتذاع مباراة مصر والنيجر عبر إحدى قنواتها الثلاثة وتردداتها كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

5 ألاف مشجع لمتابعة مباراة مصر والنيجر

وفي سياق متصل، كان الأمن قد وافق على إقامة المباراة الودية بين منتخبي مصر والنيجر فى حضور الجماهير، حيث تم السماح بحضور 5 آلاف مشجع.

ويخوض منتخب الفراعنة مبارة ودية أخرى عقب الانتهاء من مباراة النيجر أمام منتخب ليبيريا في إطار الاستعداد لمواجهات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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