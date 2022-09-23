تأجيل الدراسة.. ننشر الحقيقة وموعد امتحانات ابتدائي واعدادي وثانوي

تصدرت عبارة تأجيل الدراسة منذ الامس مؤشرات بحث محرك جوجل الشهير، حيث انتشرت الاونة الأخيرة شائعات بشأن تأجيل الدراسة لمنتصف أكتوبر المقبل، وفيما يلي نستعرض معكم حقيقة تأجيل الدراسة، كذلك مواعيد امتحانات ابتدائي وإعدادي وثانوي.

حقيقة تأجيل الدراسة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل الدراسة في المدارس ليوم 10 أكتوبر، حيث اكدت الوزارة أن بدء العام الدراسي الجديد في المدارس سيكون يوم 1 أكتوبر المقبل.

كما ناشدت اللوزارة اللممواطنين واللطلاب والمعلمينن، بعدم الانسياق ورائ أي شائعات بشأن تأجيل الدراسي، أو أي أخبار غير رمسية عن الوزارة غير.

ويذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، والتي تم اعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 أكتوبر 2022، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، على بدء العام الدراسي 2022 / 2023 من السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس ٦ يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

مواعيد الدراسة وامتحانات ابتدائي واعدادي وثانوي

أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:

بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

مدة أايام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

عدد أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوع.



تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.