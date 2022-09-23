مركز مميز لمحمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

 

 

كشف تقرير إعلامي أمريكي، عن قائمة أعلى لاعبي كرة القدم العالمية دخلًا في عام 2022.

 

 وشهدت القائمة التي تصدرها نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، تواجد نجمنا المصري محمد صلاح.

 

واعتمدت الدراسة على راتب اللاعب الذي يتقاضاه مع ناديه، بالإضافة إلى الأموال التي يحصل عليها كل لاعب من عقود الرعاية وما إلى ذلك.

 

قائمة أعلى اللاعبين أجرا في العالم

 

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قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا حتي الآن.. مبابي وليفاندوفسكي وهالاند في الصدارة

 

وحصل مبابي على 125 مليون دولار كدخل في عام 2022، ثم يأتي كريستانو رونالدو بـ113 مليون دولار، ثم ليونيل ميسي بـ110 مليون دولار.

 

وجاء نيمار في المركز الرابع بدخل 91 مليون دولار، ثم محمد صلاح خامسًا بـ39.5 مليون دولار، ثم إيدين هازارد بدخل 31.3 مليون دولار، وسابعًا أندريس إنييسا بدخل 30 مليون دولار.

 

وفي المركز الثامن رحيم سترلينج بدخل 29.4 مليون دولار، ثم كيفين دي بروين بدخل 29 مليون دولار، ثم أنطوان جريزمان عاشرًا بدخل 27.5 مليون دولار.

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