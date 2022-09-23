التخطيط: زيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال

الاقتصاد
أشرف عبد الحفيظ
أشرف عبد الحفيظ

قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، إنه تم الاتفاق مع معهد بحوث التكنولوجيا على دعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال، لا سيما في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وكذا تعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج التنمية الصناعية.

 

وأوضح "عبدالحفيظ"، أنه في إطار البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع معهد بحوث الإلكترونيات في مجال تطوير البنية المعلوماتية، فقد تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين الجانبين في مجالات تخصص الجهتين والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشروعات بحثية.

اليوم الجمعة

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