يتسائل مجموعة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخاصة الباحثين عن عمل مناسب، عن شروط وظائف البنك الإسلامي للتنمية 2022 والتخصصات المطلوبة ورابط التقديم.

وأعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة للجنسين (رجال ونساء) من حملة شهادة البكالوريوس، وأوضحت إدارة البنك أن عدد الوظائف المتاحة 16 وظيفة إدارية وتقنية، ويتم العمل في المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة للتقديم.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، شروط وظائف البنك الإسلامي للتنمية 2022 والتخصصات المطلوبة ورابط التقديم، وهي على النحو التالي:-

التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الإسلامي للتنمية 2022

هناك عدد من التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الإسلامي للتنمية ومنها:

- إدارة الأعمال.

- المالية.

- المحاسبة.

- نظم المعلومات الإدارية.

- الاقتصاد.

- القانون.

- الشريعة.

- الأنظمة.

- التدقيق والمراجعة.

- الموارد البشرية.

- السلوك التنظيمي.

- التجارة.

- العلوم السياسية.

- العلاقات الدولية.

- التصميم الجرافيك.

- الفنون الإبداعية.

- علوم الحاسب.

- هندسة الحاسب.

- أمن المعلومات.

- الأمن السيبراني.

- دراسات التنمية.

- التنمية الدولية.

- الخدمة الاجتماعية.

- الهندسة.

- علم الإنسان.

- علم الاجتماع.

- التنمية الاجتماعية.

- السياسات الاجتماعية.

- العلوم الاجتماعية.

- علوم البيئة.

- التنوع الاجتماعي.

- إدارة الموارد الطبيعية.

- الجغرافيا.

- علم الأحياء.

- علم السموم البيئية.

- العلوم الزراعية.

- الإدارة البيئية.

شروط وظائف البنك الإسلامي للتنمية 2022

- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة.

- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

- يشترط أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية كتابة ونطق.

- يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

رابط التقديم في وظائف البنك الإسلامي للتنمية 2022

- يتم التقديم على الوظائف إلكترونيا من خلال الدخول إلى الموقع الرئيسي للبنك الإسلامي، أو الدخول علي الرابط الخاص بالتوظيف، ويمكن الدخول علىه من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار الوظيفة المراد التقديم عليها.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة للتقديم والمؤهل الدراسي والخبرات السابقة.

- التأكد من البيانات التي تم إدخالها، ثم الضغط على تقديم.