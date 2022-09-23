خبير يكشف تفاصيل نجاح استزراع الجمبري على مساحة ٢٠٠٠ فدان

توك شو
الاستزراع السمكي
الاستزراع السمكي

كشف المهندس يوسف الطحاوي، خبير استزراع الجمبري والأسماك، تفاصيل نجاح عدد من خريجي كليات الثروة السمكية في استزراع الجمبري في مساحة 2000 فدان بمنطقة المغرة بجانب زراعة الأسماك البحرية لاستغلال درجات الملوحة المرتفعة لمياه المغرة. 

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وأضاف "الطحاوي" خلال لقائه مع الإعلامي محمد غانم ببرنامج "الجدعان" المذاع على فضائية "القاهرة والناس 2" مساء اليوم الجمعة، أن مشروع استزراع الجمبري والأسماك البحرية بمنطقة المغرة فرصة كبيرة لدعم خريجي كليات الثروة السمكية بالخبرة التي تحتاجها مشروعات استزراع الأسماك والجمبري العملاقة.

وأشار إلى أن هذا المشروع سوف يحول منطقة المغرة لأكبر مزارع لإنتاج الجمبري والأسماك البحرية، خاصة بعد التغلب على معوقات إنتاج الجمبري مثل الأمراض التي تواجهها وضبط درجة حرارة المياه لتحقيق أعلى معدل تحويل لليرقات، بخلاف استغلال ملوحة المياه والتربة.

وأكد على صعوبة زراعة النباتات في أراضى المغرة الأمر الذي أدى لتصحر مساحات كبيرة من الأراضي، وجاءت فكرة تحويلها لمزارع لإنتاج الجمبري والأسماك البحرية، لتعيد الأمل مرة أخرى لمنتفعي أراضى المغرة، في الاستفادة من ملوحة المياه التي تتعدى 11 جزء في المليون بزراعة الجمبري في للمرحلة الأولى، والأسماك البحرية في المرحلة الثانية مثل الدنيس والقاروص والبلطى الأحمر.

https://youtu.be/lgPBrhuugyA

الإعلامي محمد غانم الثروة السمكية الاستزراع السمكي ملوحة المياه الاسماك البحرية زراعة النبات زراعة النباتات

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