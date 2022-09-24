فيدرر  Federer يودع عالم التنس وبكاء نادال في لحظة استثنائية

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فيدرر  Federer
فيدرر  Federer

فيدرر  Federer، تعتبر لعبة كرة التنس من أهم الرياضات التي تشغل اهتمام الكثيرين بمختلف أنحاء العالم، حيث لها أساطير يعلمهم الجميع، قد أفنوا حياتهم في سبيل رفعة تلك اللعبة التي تنال شهرة عريضة.

فيدرر  Federer

وتصدر فيدرر  Federer نجم التنس السويسري وأحد أساطير اللعبة تريند مؤشرات البحث جوجل مصر والعدجيد من الدول، تزامنا مع لعبه آخر مباراة له في مسيرته والتي كانت في مباراة ثنائية رفقة منافسه الإسباني نادال.

خسارة فيدرر  Federer في آخر مبارياته

وخسر فيدرر  Federer وصديقه نادال المباراة الأخيرة له في مسيرته الاحترافية في كأس ليفر، أمام الثنائي جاك سوك وفرانسيس تيافو، بكي النجم السويسري أثناء تحية الجماهير.

تفاعل الجمهور مع فيدرر  Federer

وتفاعل الجمهور مع بكاء فيدرر  Federer لحظة توديعه اللعبة والجماهير التي لطالما عشقت موهبته وساندته عل مدار تاريخه الحافل، ليزداد التصفيق الحار من الحاضرين بعدما رأوا نادال الذي لطالما كان منافسه اللدود انهمرت عيناه في البكاء نادال هو الآخر.

ظهور فيدرر  Federer الأخير

وظهر فيدرر  Federer في آخر مبارياته على الصعيد التنافسي أمام البولندي هوبرت هوركاش في ربع نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي والتي تعرض فيها للهزيمة، وسط استمرار معاناته مع الإصابة.

نادال وفيدرر  Federer

ووصف الإسباني نادال المباراة الأخيرة التي لعبها رفقة نادال بـ "اللحظة الاستثنائية" مضيفًا: "هذا شيء لا يُصدق ولا يُنسى"، مضيفًا: أنا متحمس للغاية وآمل أن نحظى بوقت جيد ونفوز بالمباراة، سنرى ما سيحصل آمل أن تدعمنا الجماهير كثيرًا".

تاريخ فيدرر  Federer

وسطر فيدرر  Federerومنافسه التقليدي نادال على مدى 15 عامًا، تاريخهم بأحرف من نور، حيث تبارزا بأسلوبين متناقضين تميّز فيها الإسباني أخيرًا بسبب أرجحيته على الأراضي الترابية.، حيث جمعتهما مواجهات مباشرة، تفوق ابن مايوركا 24-16 على السويسري، منذ بداية المبارزة الرائعة بينهما عام 2004.

ظهور نادال أمام فيدرر  Federer

وحقق نادال مفاجأة وهو بعمر ال17 وصنع المفاجأة بتغلبه في ميامي على المصنف أول عالميًا حديثًا الذي يكبره بخمس سنوات، وصولًا إلى نصف نهائي ويمبلدون 2019 المتوّج به فيدرر.

أبرز لقاءات فيدرر  Federer ونادال

وأبرز اللقاءات التي جمعتهما كانت في نهائي 2008 على العشب الإنجليزي، وكان نادال قد خسر النهائي السابق بخمس مجموعات، وقد نجح في ايقاف سلسلة من خمسة ألقاب متتالية للمعتزل فيدرر  Federer بمباراة ملحمية استمرت نحو خمس ساعات، في مواجهة هي الأشهر في تاريخ التنس، إلى جانب موقعة بورغ وماكنرو في المكان عينه عام 1980.

 

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