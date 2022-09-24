موعد مباريات اليوم السبت 24-9-2022 بمختلف المنافسات والقنوات الناقلة

تقام العديد من المباريات اليوم السبت، الموافق الـ24 من سبتمبر 2022، التي يترقبها الكثيرون في ظل التوقف الدولي الذي يحول دون مشاهدة العديد من المنافسات القوية وخاصة في الدوريات الـ5 الكبرى وعلى رأسها الإنجليزي.

مباريات اليوم

وتلعب اليوم مواجهات مهمة أبرزها مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يواجه منتخب التشيك نظيره البرتغال في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة الـ9:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يواجه منتخب إسبانيا منافسه سويسرا.

موعد مباريات اليوم

ويخوض المنتخب الأسكتلندي مواجهة مهمة في البطولة ذاتها أمام أيرلندا، بينما تلعب سلوفينيا ضد النرويج، وصربيا ضد السويد، حيث يمكن مشاهدة كافة المباريات هبر موقع "يويفا تي في".

موعد مباريات اليوم الودية

وتوجد مباراتان وديتان اليوم تجمعان بين منتخب ساحل العاج "كوت ديفوار" وتوجو في المباراة التي ستلعب في السادسة مساء، بيما يلتقي بوليفيا السنغال في السابعة بتوقيت القاهرة.

وتقدم بوابة الفجر موعد مباريات اليوم السبت في السطور التالية:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

أرمينيا و أوكرانيا في الـ3 مساء.

إيرلندا الشمالية وكوسوفو: الساعة 6 مساء.

سلوفينيا والنرويج: الساعة 6 مساء

التشيك والبرتغال: الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tv

إسبانيا وسويسرا: الساعة 8:45 مساء على قناتى Uefa.tv- Sky Sport Uno Italia

صربيا ضد السويد: الساعة 8:45 مساء

قبرص تواجه اليونان: الساعة 8:45 مساء

اسكتلندا أمام إيرلندا: الساعة 8:45 مساء

مواعيد المباريات الودية اليوم

الأرجنتين X الهندوراس: الساعة 2 صباح السبت

جنوب أفريقياX سيراليون: الساعة 3 عصرا

كوت ديفوار X توجو: الساعة 6 مساء

بوليفيا X السنغال: الساعة 6:30 مساء