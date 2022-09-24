أسعار الذهب اليوم السبت 24-9-2022 في السوق المحلي

منوعات
أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب من الموضوعات التي يتم البحث عنها مؤخرا بشكل يومي، في ظل التضارب والاضطراب الذي يشهده المعدن الأصفر، على المستوى الحلي والعالمي نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة.

أسعار الذهب

ويبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في أسواق ومحال الصاغة، لما يتمتع به المعدن من أهمية كبيرة، فهو وسيلة التعبير عن الحب بين الأزواج والمقبلين على الزواج، كما أنه سلعة ادخارية لطالما أكدت أنها رابحة.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الموافق الـ24 من سبتمبر 2022 بشكل محدود، حيث تراجع الجرام الواحد بنحو 5 جنيهات، لتستقر أسعار الذهب عند نفس المستوى الذي كانت قد حققته أمس، 

أسعار الذهب بافة الأعيرة

وسجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي قفزة ملحوظة متأثرة الارتفاعات التي طرأت على الدولار، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بما يعادل 75 نقطة أساس، وما تبعه من قرار المركزي المصري بتثبيت الأسعار عند نفس مستوياتها، للمرة الثالثة على التوالي وللرابعة منذ بدء 2022.

txt

أسعار الذهب اليوم السبت 24-9-2022 في محافظة الإسكندرية

txt

أسعار الذهب اليوم السبت 24-9-2022 في محافظة البحيرة

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم السبت 24-9-2022 بكافة العيرة في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 بين 1.291 و1.298 جنيه.

أسعار الذهب عيار 22

وتراوحت أسعار الذهب عيار 22 اليوم بين 1.184 جنيه و1.190 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 1.130 جنيه للشراء و1.136 جنيه للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 969 جنيه و974 جنيه.

أسعار الذهب والجنيه

ويرتبط سعر الجنيه المصري بـ أسعار الذهب عيار 21 من المعدن النفيس، بينما على مستوى التعاملات بالسوق العالمية، فقد تراجع المعدن النفيس في آخر تعاملاته بختام الأسبوع بنحو 1.4%، لتسجل الأوقية بهذا التراجع مستوى 1648 دولار، حسب البيانات التي كانت وكالة بلومبرج قد ذكرتها في تقريرها، ومن المتوقع بأن تشهد أسعار الذهب زيادة خلال الفترة المقبلة نظرا للاضطراب العالمي والإقليمي، والتغيرات المحيطة من الأزمة الروسية الأوكرانية ووباء كورونا قبلها.

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم السبت اسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 18 اسعار الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

الآن ŇÔŴ بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والنيجر اليوم yalla shoot.. مشاهدة مباراة منتخب مصر مباشر اليوم الجمعة 29-10-2022 salah

عاجل.. الأهلي يواصل تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل

ملخص وأهداف مباراة مصر ضد النيجر «فيديو»

يلا شوت fel3arda مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر كورة لايف EGYPT بلس شوت رابط سريع بدون تقطيع يوتيوب

فيديو.. ميسي يقود الأرجنتين لقهر الهندوراس بثلاثية نظيفة وديا

مصدر بالجبلاية لـ'الفجر': أيمن عبدالعزيز أيامه معدودة مع فيتوريا

فرمان سويسري.. كولر يصدم اكرم توفيق

ضحايا فيريرا.. الزمالك يوافق على رحيل نجميه بلا رجعة