الاسكان: تسلم 5 مدارس إلى وزارة التربية والتعليم بعد الأنتهاء من إنشائهم بمدينة بدر

الاقتصاد
جانب من المدارس التى
جانب من المدارس التى تم تسليها

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تسليم 5 مدارس مختلفة التخصصات دفعة واحدة بالمناطق المختلفة بالمدينة إلى وزارة التربية والتعليم، ممثلة في هيئة الأبنية التعليمية بالوزارة، تمهيدا لتشغيلها، لافتًا إلى أن ذلك سيسهم فى تقليل كثافة الطلاب داخل الفصول بالمدارس الأخرى علاوة على إدخال تخصصات جديدة للمدينة، مثل الثانوى الصناعي والثانوي التجاري، وكذا النهوض بالعملية التعليمية بالمدينة.


وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أن هذه المدارس هي: مدرسة محمد نجيب بالحي الخامس " تعليم أساسى " مما سيسهم فى تخفيف كثافة الفصول بمدرسة الياسمين، ومدرسة سميرة موسى " ثانوى صناعى  بنات " بالحى الخامس، ومدرسة المشير محمد حسين طنطاوي بالامتداد الشرقى وسكن مصر  "ثانوى عام"، ومدرسة أحمد عرابي بمركز المدينة منطقة 222 عمارة إسكان اجتماعى " تعليم أساسي"، ومدرسة 30 يونيو بالامتداد الشرقى وسكن مصر " تعليم أساسي ".


وقال المهندس عمار مندور، إنه تم مخاطبة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لسرعة تأثيث هذه المدارس، وأيضا تم مخاطبة الإدارة التعليمية لسرعة تشغيل هذه المدارس لاحتياج المدينة إليها.

جهاز تنمية بدر مدينة بدر تسليم مدارس لوزارة الاسكان

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