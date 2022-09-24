بعد ضبطه.. تعرف على عقوبة قائد السيارة المتهور

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، الموافق الـ24 من سبتمبر 2022، نجاح أجهزتها الأمنية في القبض على قائد السيارة المتهور الذي كان يقود سيارته برعونة وتهور محالا إيذاء كل من يسير بجواره، بعد مطاردة طويلة على طريق السويس.

ضبط قائد السيارة المتهور

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إنه تم ضبط قائد السيارة الذي كان يقود سيارته برعونة وتهور ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية وعرض سلامته والآخرين للخطر.

مضبوطات مع قائد السيارة المتهور

وأوضحت الوزارة أنه تبين ظهور علامات تناول الشاب مواد كحولية حيث عثر بالسيارة على دفتري أوراق لف سجائر "بفرة" وأداة خاصة لتعاطى مخدر الأيس وعقار طبى مجهول ، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

مخالفة قائد السيارة المتهور

وشهد طريق رئيسي في مصر واقعة غريبة وثقها المارة عبر فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل ولاقت رواجا كثيفا، تضمنت قيام شخص بقيادة سيارته بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور غير عابئ بالسيارات المارة على الطريق ومعرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

قائد السيارة المتهور والمارة

وفوجئ المارة بعد هذا المشهد بسيارة نقل تصطدم بالسيارة من الخلف وتطيح بها على جانب الطريق في مشهد كاد أن يتسبب في عدة حوادث أخرى بعد أن انحرفت السيارة يمينا ويسارا.

شهود على واقعة قائد السيارة المتهور

وأكد شهود عيان أن سيارات الشرطة طاردت السيارة وألقت القبض على قائدها بعد عملية مثيرة، وسط مطالبات رواد مواقع التواصل بسرعة محاكمه الشاب المتهور وسحب رخصة قيادته ومنعه من قيادة السيارات نهائيا ليكون عبرة لغيره.

قائد السيارة المتهور يشغل اهتمام الكثيرين

وشغل القائد المتهور اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت فيديوهات لأحد الأشخاص يقود المركبة بطريقة متهورة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، كما رصدت محاولاته بإيذاء العديد من السيارات التي بجواره.

تغليظ العقوبة على قائد السيارة المتهور

ومن المقرر أن تغلظ العقوبة على قائد السيارة المتهور حيث أنه ارتكب أكثر من فعل مخالف في آن واحد، تضمنت قيادته المتهورة إلى جانب تعطيله للحركة المرورية وكسره أكثر من نقطة مرورية ولعل أبرزها "الكارتة" كما تبين أنه تحت تأثير المواد المخدرة وضبطت بحوزته بعض الأنواع.

العقوبة المنتظرة على قائد السيارة المتهور

ومن المتوقع يخضع قائد السيارة المتهور حسب المادة رقم 76 من قانون المرور الجديد للمخالفين وهي الحبس وغرامة لا تقل على عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس.

مخالفات قائد السيارة المتهور

كما يخضع قائد السيارة المتهور لعقوبة القيادة تحت تأثير المخدر والاعتداء علي رجال الشرطة والتي تندرج تحت قانون العقوبات الذي يتضمن أنه حال القيادة تحت تأثير المخدارت، أو عند ارتكابه فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكاب تلك الافعال في المركبة، أو استعمال أجهزة تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور، اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة، إضافة إلى التسابق على الطريق، تجاوز السرعة المقررة على الطرق، والاعتداء على رجال المرور.