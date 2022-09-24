الزراعة: مصر الأولى في إنتاج نخيل التمر وتمتلك 15.5 مليون نخلة

الاقتصاد
إنتاجية مصر من نخيل
إنتاجية مصر من نخيل التمر

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، اشار خلاله إلى انتاج مصر من نخيل التمر.

واشار" المركز" خلال بيان صحفي  إلى ان مصر، تعد الاولى عالميا في انتاج نخيل التمر، حيث تمتلك نحو ١٥.٥ مليون نخلة، على مساحة اجمالية نحو  ١٣٥ الف فدان، تمثل اجمالي المساحة المنزرعة بنخيل التمر في محافظات مصر.

وتبلغ اجمالي انتاجية التمور في مصر نحو ١.٨ مليون طن، بينما تأتي أعلى ٥ محافظات في انتاح التمور في مصر، كالتالي: اسوان، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية، والبحيرة.


يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.

الزراعة نخيل التمر المساحات المزروعة من نخيل التمر

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