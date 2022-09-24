في أول زيارة لجامعة السويس.. وزير التعليم العالي يترأس انعقاد المجلس الأعلى للجامعات

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أول زيارة لجامعة السويس منذ توليه الوزارة، ليترأس انعقاد المجلس الأعلى للجامعات.

واستقبل الدكتور رئيس جامعة السويس السيد الشرقاوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، ورافقه خلال جولة سريعة بكليات ومنشآت جامعة السويس.



ورافق وزير التعليم العالي خلال زيارته لجامعة السويس رؤساء الجامعات الحكومية، لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وهدفت الزيارة لعقد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وبحضور رؤساء الجامعات.

العام الدراسي الجديد

ويجري المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد كما يتناول الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي بالجامعات واللمسات الأخير قبل انطلاقة بداية شهر أكتوبر المُقبل، مع مناقشة خطط الأنشطة الطلابية للعام الدراسي، والاستعدادات الخاصة للتعامل مع فيروس كورونا.

وبدأ وزير التعليم العالي جولته بتفقد مجمع كليات الطب ويشمل كليات الطب البشري والأسنان والتمريض الذي تم إنشاؤه قبل خمسة أعوام على مساحة 80 فدانا.

وشملت الجولة المستشفى التعليمي الجديد المزمع افتتاح المرحلة الأولى منه نهاية العام الجاري بتكلفة تقارب المليار جنيه.

وعلى هامش الزيارة أيضا تفقد عاشور والشرقاوي بعض المشروعات الجاري إنشاؤها داخل جامعة السويس للوقوف على نسب التنفيذ والإنجاز بها منها مشروع مبنى المعامل المركزية لكلية العلوم، ومبنى الامتحانات الإلكترونية.

وكان الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد حضر انعقاد مُنتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المُناخية، برئاسة الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي، خلال الفترة من 22 وحتى 23 سبتمبر الجاري، بإشراف المجلس الأعلى للجامعات بأمانة الدكتور محمد لطيف، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية بوزارة التخطيط، والسادة رؤساء الجامعات، ولفيف من القيادات الأكاديمية وممثلي عدد من الجهات المعنية بملف التغيرات المُناخية.