الفرصة الأخيرة.. ننشر موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022

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تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022، يعد من ضمن أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من أولياء الأمور والطلاب أيضًا، لتسجيل الرغبات قبل غلق باب التسجيل. 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، أن اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لمختلف الشهادات.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وهي على النحو التالي:-

موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022 

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وغلق باب التسجيل، سيكون اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، وتحديدًا في تمام الساعة 7 مساءًا. 

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات ما زالت مستمرة في تسجيل الرغبات حتى انتهائها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

حقيقة مد موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف عطا أنه لن يجرى مد موعد انتهاء تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بعد مساء اليوم، خاصة أن وزير التعليم العالي، مد المرحلة بعد أن كان الخميس هو آخر موعدها، وذلك من أجل منح الفرصة لغير المسجيلن للرغبات.

تنسيق الجامعات 2022

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، سيُفتح باب التسجيل لمرحلة تقليل الاغتراب للطلاب، وفقًا للحدود والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022، المقرر أن يبدأ أول أكتوبر المقبل وفقًا للخريطة الزمنية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد بضرورة إعلان الجداول الدراسية ورفع المقررات على المنصات التعليمية مع انطلاق الدراسة.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. آخر موعد لتسجيل الرغبات

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