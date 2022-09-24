يبحث عدد كبير من المواطنين أصحاب الخبرات وحديثي التخرج والباحثين عن فرصة عمل ملائمة، عن شروط وظائف البنك الأهلي 2022 والشهادات المطلوبة للتقديم.

وأعلن البنك الأهلي المصري، عن إمكانية تقديم أصحاب الخبرات للوظائف المتاحة للعام الجاري 2022، للعمل لدى المؤسسة المصرفية والمالية التي تتطلب عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط وظائف البنك الأهلي 2022 لأصحاب الخبرات وحديثي التخرج والشهادات المطلوبة للتقديم، وهي على النحو التالي:-

وظائف البنك الأهلي 2022 لأصحاب الخبرات

وأوضح البنك الأهلي المصري، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الشروط التي تتطلبها وظائف 2022 لذوي الخبرات، وهي كما يلي:

- أن لا يكون للمتقدم أقارب داخل البنك حتى الدرجة الثالثة.

- يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة عليا أي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- امتلاك خبرة 3 سنوات فأكثر، وأن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات مقدمة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر لإثبات الخبرات السابقة.

وظائف البنك الأهلي 2022 لحديثي التخرج

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري عن إمكانية حصول حديثي التخرج على وظائف بشروط منها، ما يلي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى، ولا يُقبل بأقل من ذلك.

- ألا يمتلك المتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة ولا يزيد سنه عن 28 عامًا عند التعيين.

- كما يشترط أن يكون محل إقامة المرشح مطابقًا للرقم القومي وما دون ذلك لن يُقبل.

التخصصات والكليات المطلوبة لحديثي التخرج

وبشأن التخصصات والكليات المطلوبة لوظائف حديثي التخرج، فمن بينها: "كلية تجارة شعبة محاسبة، شعبة ضرائب، شعبة تمويل، شعبة تسويق، شعبة إدارة، شعبة تجارة خارجية، بالإضافة لكلية إدارة أعمال شعبة بنوك، شعبة ائتمان، شعبة مالية، شعبة موارد بشرية، شعبة نظم ومعلومات إدارية، شعبة منشأة مالية، شعبة إدارة أعمال دولية، شعبة لوجستيات، شعبة تسويق)، وكلية اقتصاد وعلوم سياسية وهندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات) وكلية حقوق".