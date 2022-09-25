يترقب طلاب الدبلومات الفنية إعلان نتيجة التنسيق الخاصة بهم وذلك مع غلق باب التقديم بشكل رسمي في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، راغبين في معرفة موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال 72 ساعة من غلق باب التقديم أمام الطلاب بشكل رسمي.

غلق باب التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية

يعتبر اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 آخر فرصة واليوم الأخير للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وذلك حسب بيان الوزارة بمد المهلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث يغلق باب التقديم بشكل رسمي في تمام الساعة 7 من مساء اليوم السبت، ولا يمكن للطلاب التقديم بعد ذلك.

ماذا بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

عقب إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022\2023، سيبدأ مكتب التنسيق في توزيع الطلاب على الجامعات وترشيح الكلية أو المعهد المناسب للطلاب كل حسب مجموع درجاته.

خطوات التقديم في تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب على الطلاب اتباعها من أجل التقديم بشكل صحيح في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022 وهي كما يلي:

1- تحديد التخصص ونوع الشهادة.

2- إدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

3- تسجيل محل الإقامة الخاص بالطالب.

4- تسجيل الشعبة الدراسية للطالب علمي أو أدبي.

5- إدخال مجموع درجات الطالب.

6- تسجيل اسم الكلية أو المعهد الذي يريد التحويل إليه.

7- الضغط على كلمة "حفظ".

بداية العام الجامعي الجديد 2022/2023

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2022/2023 تنطلق يوم 1 أكتوبر المقبل، وأنه لا توجد أي صحة لما يتردد بشأن تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد حيث إنها شائعات تهدف لإثارة البلبلة بين الطلاب.

وأهابت وزارة التعليم العالي بالطلاب الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانصياع للشائعات والأخبار الكاذبة والتي يتم ترويجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما أهابت وزارة التعليم العالي بالطلاب الرجوع إلى موقعها الإلكتروني على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية للتأكد من صحة الأخبار:

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــــــــــــــا.

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) من هنــــــــــــــــا.

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام) من هنــــــــــــــــــــــا.

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر) من هنـــــــــــــــــــــا.