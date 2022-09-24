اعلان بشير التابعي الجديد يثير غضب جمهور الزمالك (فيديو)

تصدر وسم اعلان بشير التابعي، اليوم السبت الموافق 24/9/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك بعدما تسبب الإعلان في غضب جماهير الزمالك وإشعال ثورة ضد اللاعب المعتز، والتي أبدت استياءها من هذا الإعلان.

وأثار ظهور بشير التابعي، مدافع الزمالك الأسبق، في إعلان تلفزيوني لإحدى المنتجات الطبية، غضب جماهير فريقه السابق.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، السبب وراء غضب جماهير الزمالك بعد اعلان بشير التابعي الجديد، والذي يعتبرونه إساءة للمنتمين للقلعة البيضاء، وهي على النحو التالي:-

اعلان بشير التابعي الجديد

وظهر بشير التابعي في الإعلان التلفزيوني وهو يتعرض لحملة شرسة من التنمر من جانب بعض المشجعين في مواقف مختلفة، وذلك بسبب المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 6-1، وذلك يوم 16 مايو عام 2002 في بطولة الدوري المصري.

وشارك بشير التابعي في هذه المباراة وتعرض لمراوغة من خالد بيبو مهاجم الأهلي، وقتها وهو ما جعل المعلق مدحت شلبي يردد: "بيبو وبشير.. بيبو والجون"، بعد إحراز بيبو هدفا في مرمى الزمالك.

وتحدثت مجموعة كبيرة من جماهير وبعض الصحفيين المنتميين للقلعة البيضاء، حول رفضهم لهذا الإعلان بداعي إساءته للفريق الأبيض.

تعليق بشير التابعي على الإعلان

وعلق بشير التابعي عبر فضائية قناة إم بي سي مصر MBC MASR، على هذا الإعلان بأنه سعيد للغاية بظهوره الإعلامي منذ فترة ومشاركته في الإعلانات التجارية.

معلومات عن بشير التابعي مدافع الزمالك الأسبق

وانضم بشير التابعي إلى نادي الزمالك عام 1997، قادما من نادي دمياط بدوري القسم الثاني، ولعب أيضا في الدوري التركي بقميص ريزا سبور وقونيا سبور، كما لعب أيضا في صفوف المنصورة وسموحة وطلائع الجيش قبل اعتزاله.

وساهم التابعي في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك عام 2002، بجانب السوبر الأفريقي عام 2003، وقبلها كأس الكؤوس الأفريقية عام 2000.

جدير بالذكر أن بشير التابعي فاز مع نادي الزمالك بلقب الدوري المصري 3 مرات بخلاف كأس مصر 4 مرات أعوام 1999 و2002 و2008.

اعلان بشير التابعي الذي أثار غضب جماهير الزمالك (فيديو)

https://youtu.be/7VtiBT9swRc