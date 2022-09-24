"التعليم العالي" تصدر بيانا بشأن ضوابط وشروط ملابس طلاب الجامعات

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا تعقيبًا على ما نُشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة ضوابط وشروط ملابس طلاب الجامعات، تزامنًا مع قُرب بدء العام الدراسي الجديد في أول أكتوبر القادم، أن مواقع التواصل الاجتماعي تُكرر تقديم هذا التناول المُفتعل مع قدوم كل عام دراسي جديد.

وأكدت وزارة التعليم العالي على ثقة منظومة التعليم الجامعي في أخلاق طُلابها وقدرتهم على اختيار ملابسهم وسلوكياتهم بما يناسب الحرم الجامعي.

وزارة التعليم العالي

وتمنت وزارة التعليم العالي لأبنائها الطلاب عامًا جامعيًا موفقًا، كما أهابت الوزارة بأبنائها الطلاب الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانصياع للشائعات والأخبار الكاذبة والمُبالغ فيها والتي يتم ترويجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع بداية كل عام دراسي.

وأهابت وزارة التعليم العالي بأبنائها الطلاب بالرجوع إلى موقعها الإلكتروني على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية لمتابعة الأخبار الصادرة عن الوزارة.