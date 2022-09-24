"مصر للطيران" تعلن تطبيق إجراءات جديدة للحصول على تأشيرة السياحة عند الوصول للسعودية

ذكرت شركة مصر للطيران، أنه بناءً على التعليمات الصادرة من السلطات السعودية المختصة، تقرر إتاحة الحصول على تأشيرة السياحة عند الوصول لأحد مطارات المملكة لحاملي الإقامات الدائمة أو التأشيرات السياحية والتجارية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنجن).

وذكرت الشركة أنه يشترط أن تكون التأشيرة متعددة وسارية وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.

ويشمل ذلك الأقارب المرافقين من الدرجة الأولى (الزوج / الزوجة - الوالدين - الأبناء) طبقا لما يلي:

- سن الدخول للأبناء في مطار الدمام تحت 21 سنة.



- سن الدخول للأبناء في مطارات الرياض - جدة - المدينة - القصيم تحت 18 سنة

