سعيد حمزة: 15 حكمًا فقط ينطبق عليهم شروط الترشح لـ "الفيفا"(فيديو)

قال الحكم سعيد حمزة، إن إرسال القائمة الدولية لحكام مصر دون استيفاء الشروط من شأنه أن يضيع مقعد مصر في الاتحاد الدولي.

وأضاف "حمزة" خلال حواره مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، ببرنامج "كورة بلدنا"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك 15 حكمًا فقط ينطبق عليهم شروط الترشح في قائمة الفيفا من أصل 35 حكمًا.

وأشار إلى أن إرسال القائمة دون تحقيق الشروط يؤدي إلى فقدان مقعد من الاتحاد الدولي، موضحًا أن دوري المحترفين سيعقد في 13 أكتوبر المقبل، ورغم ذلك اليوم شهد إعداد أول اختبار للياقة البدنية للحكام.

وأوضح أنه من المتوقع أن ينتهي الاختبار في 29 سبتمبر، متسائلًا: "هل من المعقول أن يتم إعداد الحكم فنيًا ونفسيًا خلال 14 يومًا فقط؟".

وتابع "إحنا نعمل من أجل التحكيم المصري، مينفعش لجنة تحكيم مصر تدار من قبل الكابتن تامر دري، والكابتن أحمد أبو العلا، ومارك كلاتينبرج، دي مش مصر"، مشددا على ضرورة إعداد تشكيل اللجنة في أسرع وقت.

ولفت إلى أن الحكم محمود أبو الرجال هو مرشح مصر في كأس العالم، معقبًا: "أبو الرجال رجل محترم جدًا من الناحية الفنية والبدنية، هو واجهة مصر".