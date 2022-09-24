تبدأ من 70 جنيها.. ننشر أسعار حلاوة المولد النبوي 2022 في منافذ التموين

أسعار حلاوة المولد النبوي 2022 في منافذ التموين، تعتبر من ضمن الأمور الأكثر أهمية والتي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري، وذلك لمعرفة أسعارها لشرائها للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الشريفة.

ومع اقتراب احتفال جموع المسلمين بالمولد النبوي الشريف، يبحث الكثيرون عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2022 في منافذ التموين باعتبارها تباع بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع، والتي أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات من حلويات المولد بأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار حلاوة المولد النبوي 2022 في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، وذلك وفقا لبيان وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي على النحو التالي:-

أسعار حلاوة المولد النبوي 2022 في منافذ التموين

ووفقا لما أعلنته وزارة التموين، فإن الوزارة طرحت كميات من حلاوة المولد بأسعار تنافسية عن السوق الحرة بنحو 25%، وجميع الخامات المستخدمة محلية الصنع بنسبة 100%، حيث يتم إنتاج الحلوىات للمواصفات القياسي.

وجاءت أسعار حلاوة المولد النبوي 2022 في منافذ التموين، على النحو التالي:-

- علبة كيلو حلوى سادة لوكس 70 جنيها.

- علبة الحلوى كيلو فاخر 70 جنيها.

- علبة كجم ممتازة 75 جنيها.

- علبة كجم لوكس 90 جنيها.

- علية كيلو ونصف جرام 105 جنيهات.

- علبة 2 كيلو حلوى سادة لوكس 135 جنيها.

- علبة لوكس 2 كجم 140 جنيها.

- علبة 2 كجم ممتازة 140 جنيها٠

- علبة الحلوى 2 كجم فاخرة 145 جنيها٠

- علبة 2 كجم لوكس باغ 145 جنيها٠

- علبة حلاوة مصر الصعيدي 2 كجم 160 جنيها٠

- علبة 2 كجم لوكس 165 جنيها.

أسعار حلاوة المولد 2022 في المحال التجارية

ووفق المعلن على المواقع الرسمية للمحال الكبرى للحلويات، فقد تم بيع حلاوة المولد 2022 في علب، وتتراوح سعر العلبة ما بين 60 جنيهًا، وحتى 5200 جنيه، حسب نوع العلب كرتون، صفيح، أرابيسك، وغيرها.

ويمكن الحصول على حلاوة المولد بالقطعة، حيث يتراوح سعر الفولية أو السمسية أو الحمصية ما بين 8 إلى 20 جنيهًا، بينما الفستق ما بين 60 إلى 75 جنيهًا، الكاجو ما بين 70 إلى 85 جنيهًا، قطعة الملبن السادة صغيرة بسعر 10 جنيهات، بينما عين الجمل تبدأ من 40 جنيهًا وحتى 100 جنيه.