حالة الطقس غدا الأحد 25-9-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 25-9-2022 ثالث أيام فصل الخريف، إذ إنه من المتوقع ظهور سحب منخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يترتب عليه تلطيف الأجواء.

وكشف خبراء الأرصاد الجويةأن غدا الأحد سيشهد نشاطًا للرياح ليلًا، ما يقلل الإحساس بالرطوبة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

حالة الطقس غدا

ونوهت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع وفق خبراء الرصد والتتبع بالهيئة، أن يسود طقس حار رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتشهد درجات الحرارة غدًا الأحد، استقرارًا خلال ثالث أيام فصل الخريف على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 35 22

بنها 34 23

دمنهور 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 30 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

شلاتين 39 26

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 30 21

وادي النطرون 32 21

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 30 22

رفح 30 22

الطور 35 24

كاترين 32 18

رأس سدر 37 21

نخل 34 16

طابا 36 23

نويبع 39 24

حلايب 35 26

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادي الجديد 43 24

أبو سمبل 42 25

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 34 26