خبير تحكيمي يكشف مشاكل القائمة الدولية للحكام (فيديو)

توك شو
عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان

وجه الكابتن محمود سعد، الخبير التحكيمي، الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحي، على قراره بفتح مستشفيات الطب الرياضي في طنطا والقاهرة لجميع حكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي في مستشفى الطب الرياضي يختلف تمامًا عن أي منطقة أخرى. 

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وقال "سعد"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، ببرنامج "كورة بلدنا"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن القائمة الدولية للحكام عليها الكثير من المشاكل، مشيرًا إلى أن القائمة الدولية لحكام مصر معروفة بالاسم سواء أسماء الحكام الدوليين أو لـ7 حكام المساعدين.

وأشار إلى أن هناك شروطا للترشح للقائمة الدولية لحكام الساحة وتتمثل في: أن يحكم الحكم المرشح  10 مباريات في المستوى الأعلى في آخر موسم، وهذا يشمل الدوري العام، وكأس مصر، ومباريات كأس النخبة الخاصة برابطة الأندية.

ونوه إلى أن شروط حكام الفار من الاتحاد الدولي تتمثل في المشاركة في 15 مباراة في آخر موسمين، مضيفًا أن قائمة العام الماضي كانت تشمل الكابتن محمود عاشور، والكابتن محمود أبو الرجال الذي احتل مكانين في القائمة الدولية، ومكان في قائمة المساعدين، ومكان في قائمة الفار.

وأوضح الخبير التحكيمي، أن أكثر حكم لعب مباريات "فار" حكم يسمى وائل فرحان من الإسماعلية، وهو الأول في الدخول إلى القائمة الدولية في الفار.

 

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