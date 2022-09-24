نجم الأهلي السابق يوجه هذه النصيحة للاعبي المنتخب (فيديو)

توك شو
منتخب مصر أمام النيجر
منتخب مصر أمام النيجر

وجه الكابتن محمد حشيش، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، نصيحة إلى لاعبي منتخب مصر الأول بعد أدائهم في مباراة النيجر أمس، قائلًا: "من الضروري أن يتكاتف الجميع، لأننا نبدأ مرحلة جديدة بمدير فني جديد، بعد إخفاق مصر في الوصول إلى كأس العالم".

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وقال "حشيش"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، ببرنامج "كورة بلدنا"، المذاع على فضائية "الشمس"، إن هناك بعض الانتقادات على مستوى الفرق التي ستواجه مصر مثل النيجر أو ليبريا، ولكن المدير الجديد للمنتخب يريد أن يتدرج في المستوى، خاصة وأن المدرب الجديد لم يرى المنتخب إلا من خلال الفيديو خلال الفترة السابقة.

ولفت إلى أن حديث المدرب الجديد عن عدم مطالبته بالوصول إلى كأس العالم أو الحصول على بطولة أمم إفريقيا أدى لانتقاده من قبل البعض، خاصة وأن مصر وصلت لنهائي كأس الأمم الإفريقية البطولة الماضية. 

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