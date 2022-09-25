الأردن والهند يبحثان تعزيز آليات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، خلال لقائه، مع وزير خارجية الهند سوبرامنيام جاى شانكار، آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تطوير التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، وفى مقدمها القضية الفلسطينية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وبحسب بيان صحفى صدر عن وزارة الخارجية مساء اليوم السبت، فإن اللقاء تم على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

كما التقى الصفدى نظيره وزير خارجية سنغافورة‬ فيفيان بالاكريشنان، وأكد الحرص المشترك على المضى قدما فى تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والبناء على ما تم إنجازه من اتفاقيات بين البلدين.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتعاون بما يشمل جهود مكافحة الارهاب، وخصوصا فى إطار اجتماعات العقبة التى أطلقها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.

وأجرى الصفدي‬ ونظيره وزير الخارجية ‫القبرصى يوانيس كاسوليدس محادثات استعرضت الخطوات التى اتخذها البلدان لتعزيز التعاون الثنائى، وجهود التعاون الإقليمى وفى سياق آلية التعاون الثلاثى مع اليونان.

وأكد الوزيران أن البلدين ماضيان فى تعزيز علاقاتهما المتميزة وزيادة آفاق التعاون بما ينعكس إيجابا على البلدين الصديقين.

‬وفى اجتماع منفصل، التقى الصفدى فى نيويورك نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، وبحث الوزيران أولويات التعاون بين البلدين، ولا سيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والتعليمية والسياحية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة.

كما بحثا التعاون الثنائى فى إطار الشراكة مع‫ الاتحاد الأوروبى‬، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

