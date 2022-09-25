السعودية تناقش إصلاحات منظمة التجارة العالمية مع دول "العشرين"

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، أن الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لدول مجموعة العشرين خلال عام الرئاسة الإندونيسية هو استمرار للجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة التحديات العالمية مع دول المجموعة في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار واستجابتها للأزمات العالمية من خلال مناقشة الحلول لدعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية في ضوء مخرجات المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية.



وأشار القصبي إلى أهمية مساهمة النظام التجاري متعدد الأطراف في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمارات المستدامة والشاملة لجميع التقنيات النظيفة ومنخفضة الانبعاثات بما فيها الطاقة المتجددة لتسريع التعافي الاقتصادي، وبحث الأدوار، التي يمكن لدول العشرين تبنيها لضمان قدرة الأعضاء من الاستفادة من التجارة الرقمية واندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.



جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والوفد المرافق له في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار والصناعة لدول مجموعة العشرين، الذي عقد خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، في مدينة بالي الإندونيسية.



وبين وزير التجارة رئيس الوفد السعودي المشارك في الاجتماع الوزاري لدول العشرين دعم الدول الأعضاء لمخرجات المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين لمساهمتها في الاستجابة لأثر جائحة كورونا في التجارة والاستثمار من خلال قائمة الإجراءات قصيرة وطويلة المدى لدعم التجارة والاستثمار الدوليين، إلى جانب مناقشة فرص تمكين التحولات الرقمية من أجل تصنيع شامل ومستدام وبحث سبل دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاعتماد تقنيات الصناعة 4.0.



وأضاف أن المملكة تدعم الجهود التي تسعى للاستفادة من فرص تمكين التحولات الرقمية إلى جانب دعمها للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاعتماد التقنيات الحديثة لدعم التصنيع الشامل والمستدام، ما يسهم في دعم قطاعات التصنيع في المملكة مع أهمية التركيز على تنمية القدرات والمواهب والبحث والتطوير والابتكار.



وعقد القصبي على ضوء الاجتماع اجتماعات ثنائية مع الدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وكاثرين تاي، ممثلة التجارة الأمريكية، وإبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة الجنوب إفريقي، وداميان أوكونور، وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزلندي، وجان كيم يونج، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، والدكتور آن دوك قيون، وزير التجارة الكوري.



كما التقى فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤول عن التجارة، والدكتور مصطفى طوزكو، نائب وزير التجارة التركي، وفلاديمير إليشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية، وسيسيليا توديسكا بوكو، نائب وزير الخارجية والتجارة الدولية للعلاقات الاقتصادية الدولية الأرجنتينية، وجرى خلال هذه اللقاءات بحث تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي.



كما عقد مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي وملتقى الأعمال بمشاركة الشركات السعودية والإندونيسية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.