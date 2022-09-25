عاجل.. رسالة تحذيرية من "التعليم العالي" لطلاب الثانوية العامة بشأن الكيانات الوهمية

أخبار مصر
تنسيق الجامعات -
تنسيق الجامعات - أرشيفية

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على لسان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بمختلف المحافظات على مستوى مصر من المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات والجامعات المختفلة.

وأكد السيد عطا في تصريحات صحفية، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور تجنب الإعلانات الوهمية التي تروجي لتكل الكيانات.

وشدد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن جميع المؤسسات التعلمية المعتمدة من قبل الأعلى للجامعات والوزارة متاحة أسماؤها بيناتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق أو الأعلى لجامعات والوزارة.

وأشار “عطا"، إلى أن لجنة الضبطية القضائية تواصل مهام عملها طوال أيام الأسبوع لمجابهة الكيانات التعليمية الوهمية التي تقوم بمنح شهادات تعليمية غير معتمدة.

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي أن إعلان نتيجة تقليل اغتراب طلاب الشهادات الفنية والشهادات المعادلة بعد نهاية مرحلة تنتسيق الجامعات 2022.

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