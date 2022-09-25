اليورو لأدنى مستوى منذ 20 عاما.. العملاق الأوروبي يدخل النفق المظلم

دخل العملاق الأوروبي في حاله ارتباك اقتصادي منذ الأزمة الأوكرانية التي نتج عنها ازمه الطاقه وارتفاع معدلات التضخم، ففي خلال شهر ستمبر الحالي تراجعت الاسهم الاوروبيه والنشاط الاقتصادي في المنطقه الاوربيه وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى 48.2 بعد ان كان 48.9 في اغسطس الماضي حيث وصلت اوروبا لادني مستوي منذ 50 عاما وذلك يزيد من احتماليه حدوث الركود الاقتصادي.



في ظل مواجهه اوروبا ازمه الشتاء القارس اغطي البنك المركزي الاوروبي الاولوبه للسيطره علي التضخم، اكد بيرت كولين امكانيه رفع معدلات الفائده 75 نقطه اساس في اكتوبر القادم، فقد وصل قياس التضخم الشهر الماضي إلى 9.1٪ بخلاف امال البنك المركزي الاوروبي الذي يهدف إلى ان يصل ل 2% فقط.



اقتصاد منطقه اليورو



تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في شهر سبتمبر حيث انخفص قطاع الخدمات لثاني اكبر اقتصاد في منطقه اليورو " فرنسا "، كما يتوقعوا الاقتصاديون انكماش الاقتصاد الالماني لثلاثه ارباع متتاليه بدءا من هذا الربع، في حين ينمو اقتصاد كلا من ايطاليا واسبانيا نمو طفيف وبطئ يواجه مخاوف الشركات من التضخم، ولاول مرة منذ فيراير 2021 يقل النشاط التجاري في بريطانيا ليعطي علامه إلى الركود، تشاهد اوروبا اسرع وتيره انخفاض للاقتصاد منذ عام 2013 بناءا علي دراسه لوكاله "ستاندرد أند بورز غلوبال فلاش".

واضاف كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى الوكالة " حدوث الركود بالفعل فقد تدهورتاعمال الشركات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقه.



بالاضافه نتج عن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، ارتفاع ضخم في تكلفة المعيشة إلى إضعاف الطلب والحد من إنتاج التصنيع

واضاف وليامسون إن هناك توقعات إلى انكماش منطقة اليورو بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2022 وتراجع حاد في الربع الرابع، واشار إلى زياده صعوبه مواجهه صانعو السياسات لتغلب جماح التضخم مع تجنب الهبوط الحاد للاقتصاد.



تأثير الازمه الاوروبيه علي مصر



نعيش جميعا في عالم صغير نتأثر ببعض فمن الطبيعي تناول تأثير ركود عملاق اقتصادي علي مصر، وكان هناك اقترحات من تحويل هذه الازمه للفرصه للنهوض بالاقتصاد ،حيث اقترح رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، تكثيف جهود وزارتى الصناعة والإستثمار لوضع خطة تهدف نقل المصانع الأوربية كثيفة استهلاك الطاقة والغاز الطبيعى كجذب للاستثمارات الاجنبيه،فاشار إنه حل امثل للدول الاوربيه لتعويض ازمه الطاقه،واضاف سعد الدين أن هذه فرصة لتحقيق طفرة في الإنتاج والتصنيع المحلى وزيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات.



ودعا رئيس اللجنه وزاره السياحه باستغلال مشروعات مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى لجذ ب الاجانب قوية بحيث إنها فرصه قويه للدول التي تواجه أزمات في أسعار الطاقة والتدفئة في الشتاء، قدم الرئيس اقتراحات خارج الصندوق لخروج من هذه الازمه باستفاده وطفره اقتصاديه.