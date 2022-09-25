حقق منتخب أسكتلندا انتصارا ثمينا في دوري الأمم الأوروبية ليلاحق بذلك منتخب أوكرانيا الذي اكتسح نظيره الأرميني مساء السبت.

أسكتلندا تنعش آمالها في دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز الصعب على أيرلندا

وأنعش المنتخب الإسكتلندي آماله في الصعود للمستوى الأول بدوري أمم أوروبا، عقب فوزه على ضيفه الأيرلندي 2 /1، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى في المستوى الثاني بالمسابقة.

وتقدم المنتخب الأيرلندي عن طريق جون إيجان في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جاك هندري التعادل للمنتخب الإسكتلندي في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 82 أضاف ريان كريستي الهدف الثاني للمنتخب الإسكتلندي، من ضربة جزاء.

ورفع المنتخب الإسكتلندي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطة خلف المنتخب الأوكراني المتصدر، والذي اكتسح نظيره الأرميني 5 / صفر في وقت سابق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد المنتخب الأيرلندي عند أربع نقاط في المركز الثالث.