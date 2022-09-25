أسكتلندا تنعش آمالها في دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز الصعب على أيرلندا

الفجر الرياضي
اسكتلندا
اسكتلندا

حقق منتخب أسكتلندا انتصارا ثمينا في دوري الأمم الأوروبية ليلاحق بذلك منتخب أوكرانيا الذي اكتسح نظيره الأرميني مساء السبت.

 

أسكتلندا تنعش آمالها في دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز الصعب على أيرلندا

 

وأنعش المنتخب الإسكتلندي آماله في الصعود للمستوى الأول بدوري أمم أوروبا، عقب فوزه على ضيفه الأيرلندي 2 /1، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى في المستوى الثاني بالمسابقة.

 

وتقدم المنتخب الأيرلندي عن طريق جون إيجان في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جاك هندري التعادل للمنتخب الإسكتلندي في الدقيقة 49.

 

txt

أهداف مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية

txt

البرتغال يدك شباك التشيك برباعية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية

 

وفي الدقيقة 82 أضاف ريان كريستي الهدف الثاني للمنتخب الإسكتلندي، من ضربة جزاء.

 

ورفع المنتخب الإسكتلندي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطة خلف المنتخب الأوكراني المتصدر، والذي اكتسح نظيره الأرميني 5 / صفر في وقت سابق من اليوم السبت.

 

على الجانب الآخر، تجمد رصيد المنتخب الأيرلندي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

 

رياضة اسكتلندا أيرلندا أوكرانيا اخبار دوري الامم الاوروبية

مواد متعلقة

موعد مشاهدة مباراة بلجيكا وهولندا اليوم الأحد 25-9-2022 في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة النمسا وكرواتيا اليوم الأحد 25-9-2022 في دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

الآن ŇÔŴ بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والنيجر اليوم yalla shoot.. مشاهدة مباراة منتخب مصر مباشر اليوم الجمعة 29-10-2022 salah

فرمان سويسري.. كولر يصدم اكرم توفيق

وزارتا التعليم والتعليم العالي تحسمان الجدل حول تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات

رئيس نادي إنبي يُفجر مفاجآة بشأن تعاقد الأهلي مع مصطفى شلبي

ملخص وأهداف مباراة مصر ضد النيجر «فيديو»

يلا شوت fel3arda مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر كورة لايف EGYPT بلس شوت رابط سريع بدون تقطيع يوتيوب

بأمر كولر.. الأهلي يقترب من ضم صفقة برازيلية في الميركاتو الصيفي

الزمالك يرد على أنباء مفاوضات صلاح محسن.. طالع التفاصيل