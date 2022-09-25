علق منذر الكبير المدير الفني الجديد للرجاء الرياضي المغربي على توليه المهمة الفنية لقيادة الخضر في الفترة الحالية.

منذر الكبير يعلق على توليه المهمة الفنية للرجاء الرياضي

وكتب منذر الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" مساء السبت: "تم اليوم والحمد لله الإعلان الرسمي عن توقيعي لعقد لمدة سنتين للإشراف على تدريب الرجاء بعد تجربة كبيرة مع المنتخب لما يقارب 3 سنوات".

وواصل: "هذا الاستحقاق الجديد الذي جاء من نادٍ كبير في اسمه وتاريخه وجماهيره، يشرفني ويقوي عزمي بحول الله على تقديم الإضافة ومساعدة الرجاء العريق على تحقيق طموحات جماهيره المتميزة".

وأضاف: "أشكر مسؤولي الرجاء على هذه الثقة التي تعبر قبل كل شيء عن ثقة في المدرسة التونسية واعتراف بقيمة العمل والأثر الطيب الذي تركوه مدربين توانسة من قبلي مثل فوزي البنزرتي وأسعد الشابي والعجلاني".

وأردف: "إن شاء الله أكون في مستوى الثقة والانتظارات ونؤكد الصورة الجميلة للتقنيين التوانسة خارج تونس وفي المغرب الشقيق خصوصا".

واختتم منذر الكبير تصريحاته: "أرجو من الله التوفيق في هذه المهمة الجديدة كما أتمنى التوفيق للمنتخب التونسي وكذلك المنتخبين العرببيين المغربي والسعودي في الإعداد الجيد لكأس العالم وتحقيق أفضل النتائج".