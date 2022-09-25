كيف يتم متابعة شكوى المدفوعات في برنامج حساب المواطن؟

تسعي المملكة العربية السعودية في توفير كافة الخدمات والمساعدات الإنسانية من أجل توفير حياة كريمة إلي المواطن السعودي.

لذلك قامت بإطلاق حساب المواطن السعودي من أجل تقديم مساعدات وتم الإعلان عن تسليم الدفعة ال58، ولكن يبحث البعض منهم عن طريقة تقديم اعتراض والاستعلام عنه.

لذلك توفر بوابة الفجر الإلكترونية كافة التفاصيل حول إيداع حساب المواطن الدفعة 58 في حسابات المستفيدين وخطوات الاعتراض على أهلية حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن

وبرنامج حساب المواطن يعمل على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بما يساهم ذلك في تنمية الاقتصاد السعودي على المستوى المحلي والعالمي، ويسعد من يقبلون على الزواج وتحسين مستوى معيشة المواطن الغلبان.

متابعة حالة شكوي المدفوعات

من أجل متابعة شكوي المدفوعات في حساب المواطن والتي تكون كالآتي

1) الدخول علي حساب المواطن

2) يتم اختيار الدفعات المالية من خلال الصفحة الرئيسية من هنا

3) ثم الرقم

4) بعد ذلك التاريخ

5) نوع الاعتراض

6) حالة الاعتراض

7) سبب رفض الاعتراض

خطوات الاعتراض على أهلية حساب المواطن



ويسهل على المواطنين السعوديين المستفيدين اتباع عدة خطوات لسهولة الاعتراض في برنامج حساب المواطن إذا كانت رواتبهم غير مكتملة وتوجد بها مشكلة:

1- يتم الدخول من خلال موقع حساب المواطن من هنا

2- ثم اضغط على كلمة الأهلية.

3- أدخل رقم تعريف المستلم وكلمة المرور.

4- قبول أو رفض المعلومات بناءً على حالة معلومات المواطن داخل الوزارة.



5- في حالة رفض المعلومات، ينقر المواطنون على الاعتراض ويشارون إلى سبب الرفض.

6- بعد النظر في أسباب الرفض، قام المواطن بإعداد البيانات لإجراء تغييرات، وتحميل جميع المستندات اللازمة وإعادة تقديمها.



كيفية الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن



فتح حساب المواطن من هنـــــا

إدخال معرف المستخدم وكلمة المرور الصحيحين.

انقر فوق تحديد حساب المواطن.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

توفير كافة المستندات التي يطلبها البرنامج من أجل نجاح عملية التسجيل.

التأكد من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها.