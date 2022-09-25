أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المحلية للمستهلكين، اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 استقرارًا ملحوظًا دون تغير يذكر، مسجلة نفس معدلاتها السابقة، مع مراعاة الاختلاف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

وصرح مصدر بشعبة الخضروات والفاكهة التابعة لغرفة القاهرة التجارية لـ “الفجر”، بأن الأسعار سوف تستمر مستقرة خاصة الطماطم، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب توافر معظم أصناف الخضروات في السوق بكميات كبيرة.

أسعار الخضراوات في الاسواق اليوم الأحد 25-9-2022

أسعار الطماطم

سجلت أسعار الطماطم 8 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطس



سجلت أسعار البطاطس 8 جنيهات للكيلو

أسعار البصل

سجل سعر البصل 5 جنيهات للكيلو.

الكوسة

فيما سجل سعر الكوسة 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاصوليا

ووصل سعر الفاصوليا 22 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي نحو 8 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الرومي 8 جنيهات للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الأبيض 7 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي 10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان 20 جنيهًا للكيلو.

الملوخية

بالنسبة للملوخية وصل سعرها اليوم 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 8 جنيهات للكيلو.

البسلة

سجلت أسعار البسلة نحو 8 جنيهات للكيلو.

أسعار السبانخ

سجلت أسعار السبانخ اليوم 7 جنيهات للكيلو.

القلقاس

فيما سجل سعر القلقاس 8 جنيهات للكيلو.

البطاطا

سجل سعر البطاطا 5 جنيهات للكيلو.

الثوم

سجل سعر الثوم نحو 12 جنيهًا للكيلو.

اللفت

سجل سعر اللفت نحو 4 جنيهات للكيلو.

البنجر

سجل سعر البنجر نحو 15 جنيهًا للكيلو.

خس كابوتشي

سجل سعر خس كابوتشي 6 جنيهات للكيلو.

الكرنب

وصل سعر الكرنب 8 جنيهات للكيلو.

ورق عنب

سجل سعر ورق عنب 18 جنيهًا للكيلو.

القرنبيط

سجل سعر القرنبيط نحو 10 جنيهات للكيلو.

أسعار البامية

ووصل سعر البامية 25 جنيهًا للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 25-9-2022:

أسعار البرتقال

سجل سعر البرتقال 10 جنيهات للكيلو.

أسعار البطيخ

سجل سعر البطيخ 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الكمثرى

سجل سعر الكمثرى 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار بلح برحي

سجل سعر بلح برحي 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخوخ

سجل سعر الخوخ 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الليمون البلدي

سعر الليمون البلدي 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار التفاح

سجل سعر كيلو التفاح المستورد 30 جنيهًا.

أسعار الجوافة

بلغ سعر الجوافة نحو 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراولة

بلغ سعر الفراولة نحو 8 جنيهات للكيلو.

أسعار التين البرشومي

وبلغ سعر التين البرشومي نحو 18 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكانتلوب

وبلغ سعر الكانتلوب نحو 8 جنيهات للكيلو.

سعر الحرنكش

وبلغ سعر الحرنكش نحو 30 جنيهًا للكيلو.

سعر البرقوق

بلغ سعر كيلو البرقوق 15 جنيهًا.

سعر كيوي

سجل سعر كيلو كيوي 60 جنيهًا.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيهًا.

سعر العنب الأحمر

بلغ سعر كيلو العنب الأحمر 13 جنيهًا.

سعر العنب المستورد

بلغ سعر كيلو العنب الأبيض 15 جنيهًا.

سعر المشمش

بلغ سعر كيلو المشمش 15 جنيهًا.

سعر التفاح البلدي

بلغ سعر كيلو التفاح السكري 18 جنيهًا.

سعر المانجو

بلغ سعر كيلو المانجو زبدية 12 جنيهًا.

سعر البلح رطب

بلغ سعر كيلو البلح رطب 15 جنيهًا.

جهود الدولة لضبط الأسواق

تحرص الدولة على الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت نحو 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية، خلال العام الماضي 2021، لافتًا إلى أن هذا المعدل يحدث للمرة الأولى ولم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأشاد وزير الزراعة بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية والعمل في ظل ظروف جائحة كورونا، وتحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية، موضحًا أنه في حالة ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات يجب ترشيد الاستهلاك وتقليل كميات السلع، أما في حالة الانخفاض التي تشهدها بعض المحاصيل لا بد من استغلال تلك الفرصة وتخزين المنتجات.