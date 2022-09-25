سعر طن الأسمنت فى مصر اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022

سجلت أسعار الأسمنت في مصر الأحد 25-9-2022، ثباتًا في السوق المحلي بجميع أنواعه المختلفة «الأسود - الأبيض - المقاوم»، كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها السعرية.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت لافارج

استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1440 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

وسجل متوسط طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيه للطن.

أسمنت السويدي

وصل متوسط سعر أسمنت السويدي إلى 1500 جنيه للطن.

أسمنت العربية المسلح

بلغ متوسط سعر أسمنت العربية المسلح 1470 جنيهًا.

أسمنت العسكري بني سويف

ووصل uمتوسط سعر طن أسمنت العسكري بني سويف إلى 1390 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم 1460 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض

ثبت سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 2600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 2525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2525 جنيهًا.

ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

الأسمنت المقاوم

بلغ متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» 1530 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن «أسمنت السويدي» 1560 جنيهًا، كما ثبت سعر «أسمنت العربية»، ليسجل 1530 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.

وأصدر جهاز حماية المنافسة، قرارًا في يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت بتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت؛ لتقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الـ3 الماضية.

ومد الجهاز هذا القرار في أول أغسطس الماضي لمدة عام آخر، بعد انتهاء فترة سريان القرار الصادر في يوليو 2021.

وتعد صناعة الأسمنت أحد المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء، حيث تساهم وحدها بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي، و10% من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية..