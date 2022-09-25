سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الأحد.. عدم استقرار

تباين سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، خلال التعاملات الصباحية علي شاشات التدوال في البنك المركزي والبنوك المختلفة ، وسط ترقب لتطورات سعر الصرف بعد تثبيت سعر الفائدة.



ونجد أن سعر الدولار متقلب حيث إن من يبحث عن سعر الدولار علي محركات البحث جوجل يجد اختلاف كبير بينها وبين المواقع المخصصة في رصد العملات وايضا على شاشات التدوال في البنك المركزي.



وعرضت شاشات التداول لدى البنك المركزي المصري سعر الدولار وفق آخر تحديث –الخميس 22 سبتمبر 2022- عند مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي المصري وايضا موقعها الرسمي.





سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري



سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 19.44 جنيهًا للشراء و19.50 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك مصر اليوم



سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 19.44 جنيهًا للشراء و19.50 جنيهًا للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي



سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي «CIB» سجل 19.46 جنيهًا للشراء 19.52 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في بمصرف ابو ظبي الاسلامي



سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 19.49 جنيهًا للشراء، و19.52 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك العربي الافريقي اليوم



سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 19.44 جنيهًا للشراء و19.50 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية



سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية سجل 19.46 جنيهًا للشراء و19.52 جنيهًا للبيع.



هل يعيش الدولار حالة من الاضطراب في الفترة الحالية ؟



وعاش سعر الدولار في مصر حالة من عدم الاستقرار، وسط تخوف بارتفاع سعره ليتخطى حاجز الـ 20 جنيها، خاصة مع قرار البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة

ومنذ بداية العام الجاري 2022 فقد الجنيه المصري نحو 23% من قيمته، وذلك بعد استقرار دام عامين تزامنا مع خروج مليارات الدولارات من السوق المصري، وارتفاع تكاليف الواردات بحدة خاصة الغذاء والطاقة، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية

وكان البنك المركزي المصري في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس 22 سبتمبر 2022؛ قد قرر زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلًا من 14%، مما يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها "المركزي".



وقرر البنك المركزي المصري، ان يبقي علي أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه السادس في 2022 مخالفًا بذلك توقُّعات الخبراء الاقتصاديين التي كانت بمعظمها تُشير إلى رفعٍ بمقدار 100 نقطة

وأوضحت لجنة السياسة النقدية أنَّ أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.