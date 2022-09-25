ضبط 103482 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حوادث
ارشيفية
ارشيفية

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 103482 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

اتخاذ الإجراءات القانونية

(6247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٧٨) مخالفة السير دون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 

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