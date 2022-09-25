اليوم.. أسعار الخضروات والفاكهة.. تراجع الطماطم وارتفاع العنب

بوابة الفجر

شاهدت اسعار الفاكهه والخضروات  استقرارا ملحوظها بعد ارتفاع الاسعار في الفتره الماضيه، نتج هذا الاستقرار عن توافر المنتجات في السوق تراجعت اسعار  الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، أما عن الفتره المقبله فيتوقع التجار ارتفاع الاسعار مرة اخري مع بدايه موسم الشتاء لزياده الطلب وقله المحاصيل ،

أسعار  الخصروات:

تستعرض الفجر لكم اسعار الخضروات في السوق المصري تراوحت  سعر كلا من  الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 9 إلى 17 جنيها والباذنجان البلدي 1.75 إلى 2.75 جنيه والباذنجان الرومي 1.5 إلى 2.5 جنيه والباذنجان الأبيض 1.75 و2.75 جنيه والفلفل الرومي 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الصوب 4 إلى 8 جنيهات والفلفل الألوان 5 إلى 10 جنيهات،ووصلت سعر كلا من  الملوخية الخضراء 2.5 إلى 3.5 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات والخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر كلا من الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 إلى 15 جنيه والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات

اسعار الفاكهه:

تقدم لكم اسعار الفاكهة في السوق المصري حيث  سجل كلا من العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 15 جنيهات،والعنب الأحمر 15 جنيها،والمشمش 20 جنيها،الموز البلدي 15 جنيها،والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات.

وتتراوحت سعر كلا من  التفاح 25 جنيها، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها،والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها،والافوكادو 25 جنيها، والخوخ 15 جنيها، والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، البرقوق 15 جنيها والرمان 10 جنيهات.

سجل كلا من  سعر التين الأبيض 20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات، والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 12 جنيها

الجدير بالذكر ارتفاع  أسعار  العنب الأصفر 5.5-7.5 جنيه وأسعار المشمش 12 جنيها، وأسعار الجوافة 5-10 جنيهات

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