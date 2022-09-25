ضبط أحد الأشخاص لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز لإحدى الفتيات عبر موقع "فيسبوك"

حوادث
المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية،  ملابسات ما تبلغ من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) بتضرره من إضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل إلى حساب كريمته القاصر تتضمن صور ومقاطع فيديو خاصة بها وعبارات تهديد بنشرها وإبتزازها. 


اعتراف المتهم

بإجراء التحريات أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (أحد الأشخاص، مقيم بذات الناحية).. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الواقعة المشار إليها")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتحصله على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمجنى عليها من خلال مواقع التواصل الإجتماعى. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

قطاع الامن اجتماعي مركز شرطة التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية مديرية امن كفر الشيخ

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