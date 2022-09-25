ضبط مسئول مصنع بتهمة حيازة لحوم ودواجن مجهولة بمدينة نصر

حوادث
قوات الأمن
قوات الأمن

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع تجهيز لحوم ودواجن تابع لإحدى المطاعم "كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة") وذلك لحيازته كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إستخدامها بالمطعم المشار إليه غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، حيث عُثر بداخل المصنع على ( 1٫070 طن مواد غذائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها). 


اعترافه بالمضبوطات

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله  لتحقيق أرباح غير مشروعة 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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