أبرز أسباب التهاب الحلق وطرق فعالة لعلاجه

ما هو التهاب الحلق

التهاب الحلق هو عبارة عن عدوى بكتيرية يجعل حلقكَ يَشعر بالاحتقان والتشرخ، يَرجع التهاب الحلق إلى الإصابة بنوع من البكتريا يسمي البكتريا العقدية.

مضاعفات التهاب الحلق

إنْ تُرِك التهاب الحلق دون علاج، فيمكن أن يسبِّب مضاعفات مثل الْتهاب الكلية والحمى الروماتيزمية. يمكن أن تؤدي الحمى الروماتيزمية إلى آلام بالمفاصل والْتهابات بها، والإصابة بنوع معين من الطفح الجلدي، أو تلف بصمام القلب

أعراض التهاب الحلق

تحدث اعراض التهاب الحلق في عدد من الصور منها

حدوث ألم بالحلق الذي يأتي عادة بسرعة

صعوبة بالبلع

احمرار وتورم اللوزتين، يكون مصحوبًا في بعض الأحيان ببقع بيضاء أو بقع حمراء صغيرة على الجزء الخلفي من سقف الفم.

تورم العقد الليمفاوية الرقيقة في رقبتك

الحمى

الصداع

طفح جلدي

الغثيان أو القيء، خاصة عند الأطفال الصغار

آلام بالجسم

أسباب التهاب الحلق

يحدث التهاب الحلق بسبب العدوى ببكتيريا تُعرف باسم "العقدية المقيحة"، تتسم هذه البكتيريا بأنها مُعدِية. حيث يمكن أن تنتشر عن طريق قطيرات الرذاذ عندما يعطس أو يسعل شخص مصاب بالعدوى أو من خلال مشاركة الطعام أو الشراب مع شخص مصاب. كما يمكن أيضًا الإصابة بهذه البكتيريا من خلال ملامسة أي سطح، أو مسك أي شيء تعرض لهذه البكتريا ثم نقل البكتيريا إلى أنفك، أو فمك، أو عينيك.

طرق الوقاية من الإصابة بالتهاب الحلق "البكتريا العقدية "

تتمثل طرق الوقاية من الإصابة بعدد من الخطوات البسيطة منها

غسل الايدي، إن أفضل طريقة للوقاية من كل أنواع العدوى هي غسل الأيدي بشكل صحيح. لهذا، يجب غسل الايدي بالماء والصابون بانتظام لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

تغطية الفم، تغطية الفم بالكوع أو بمنديل عند السعال أو العطس.

الابتعاد عن الأشخاص المصابين.

شرب الكثير من السوائل.

تناول الطعام الصحي.

تخصيص أدوات شخصية لكل فرد وعدم مشاركتها مع الأخرين.

غسل الأطباق بالماء الساخن والصابون أو في غسالة الأطباق.

الحفاظ علي النظافة الشخصية.

طرق العلاج