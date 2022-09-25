كورة HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان أونلاين بث مباشر أون سبورت

يلا شوت اونلاين مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان الودية بث مباشر مساء اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 في اللقاء الثاني للمدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد الفوز على بتروجت في الأيام الماضية بخمسة أهدف مقابل هدف وذلك ضمن الاستعداد لمواجهة الاتحاد المنستري في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الاهلي واسوان الودية

بث مباشر مباراة الأهلي وأسوان يلا شوت حيث يستعد فريق القلعة الحمراء بحماس إلى اللقاء المنتظر موعد مباراة الاهلي واسوان الودية، اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، حيث يلتقي النادي الاهلي بفريق اسوان في تمام الساعة الخامسة مساءًا باستاد الاهلي في الجزيرة وتكون علي ارض استاد مختار التتش بمقر النادي الاهلي بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى واسوان الودية

لن تذاع اليوم مباراة الاهلي واسوان الودية على قناه الاهلي الرسمية ولكن قد تقوم القناة بنقل أبرز الأحداث واللقطات والأهداف في الملخص ويمكن ضبط قناة الاهلي من خلال التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات من خلال التالي:

تردد القناة 11747 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطًا 5/6

وفاز النادي الاهلي علي فريق بتروجيت يوم الاربعاء الماضى الموافق 21 سبتمبر 2022 بخمس اهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل الخماسية حسام حسن فى الدقيقة 13 الهدف الأول مما ادى إلى إعادة الثقة للنادي الاهلي ثم فى الدقيقة 30 سجل رامي ربيعة الهدف الثاني من ركلة جزاء، وقبل نهاية الشوط الأول سجل اجمد عبد القادر الهدف الثالث، وفي بداية الشوط الثاني احرز عمرو السولية الهدف الرابع،ثم بعد ذلك فى الدقيقة 67 سجل شادي حسين الهدف الخامس.