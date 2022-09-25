كورة لايف online مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان بث مباشر يلاشوت AHLY

بث مباشر الأهلي وأسوان كورة لايف ضمن الاستعداد لمواجهة الاتحاد المنستري في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على بتروجت في اللقاء الأول الودي للمدير الفني الجديد كولر للوقوف على مستوى اللاعبين قبل المباريات الرسمية للشياطين الحمر.

موعد مباراة الأهلي الودية ضد أسوان

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان حيث يحضر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للموسم الجديد بعدما خاض أولى تجاربه الودية ضد بتروجت، حيث تغلب المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف.

وجاءت أهداف المارد الأحمر في شباك بتروجيت عن طريق كلا من حسام حسن ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وشادي حسين.

وعقب انتهاء موعد مباراة الاهلي واسوان الودية، يستعد النادي الاهلي لمواجهة الاتحاد التونسي وذلك ضمن دور ال32 بدورى ابطال إفريقيا وذلك خلال أيام 7او 8او 9 اكتوبر وبعد ذلك يستضيف النادي الاهلي الاتحاد التونسي في مبارة العودة يوم 14او 15او 16 أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يبحث الكثير من محبي الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الأهلي والإتحاد المنيستيري في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لها.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإتحاد المنسيتيري

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الأهلي والإتحاد المنسيتيري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الأدوار التمهيدية.