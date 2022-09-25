تفاصيل تعاقد بيتسو موسيماني مع الأهلي السعودي

تصدر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، تريند مؤشرات البحث على جوجل اليوم الأحد الموافق الـ25 من سبتمبر 2022، بعدما تعاقد مع الأهلي السعودي.

بيتسو موسيماني

وكشف نادى الأهلى السعودى عن تعاقده مع بيتسو موسيمانى فى أولى محطاته التدريبية بعدما رحل عن الأهلى المصرى، وذلك عبر تغريدة له على خسابه الرسمي عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر".

بيتسو موسيماني مديرا فنيا للأهلي السعودي

ونشر الأهلي السعودي تغريدة له كتب فيها: "بيتسو موسيماني مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي"، وسط تفاؤل لعشاق الفريق بإمكانية مساهمة الفريق في الصعود إلى الدرجة الأولى مجددًا.

بيتسو موسيماني وفريقه الجديد

وهبط فريق الأهلي السعودي الذي سيدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى دورى الدرجة الثانية، بعدما تراجعت نتائجه الموسم الماضي، وفشله في البقاء ببطولة الدوري بدرجته الأولى.

ونقدم أبرز الأرقام التي حققها بيتسو موسيماني مع الأهلي المصري قبل الانتقال إلى السعودية في السطور التالية:

خاض بيتسو موسيماني خلال تدريب النادي الأهلي في مهمته التي بدأت بشهر أكتوبر 2020، 102 مباراة بمختلف المسابقات.

فاز بيتسو موسيماني بقيادته الفنية للنادي الأهلي في 61 مباراة وتعادل في 30 وتلقى الخسارة في 11 مباراة، سجل الأهلي تحت قيادته 189 هدفا واستقبل 75

.وخسر بيتسو موسيماني لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح.

نجح بيتسو موسيماني في تحقيق دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي كما حصلب على الميدالية البرونزية في آخر نسختين ببطولة كأس العالم للأندية، إلى جانب فوزه بالسوبر الإفريقي

واستقر النادي الأهلي على تكليف سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل بيتسو موسيمان إذ وجهت إدارة النادي له بعد فسخ التعاقد بالتراضي، في ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وأعلن إدارة النادي الأهلي فسخ التعاقد بالتراضي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، على خليفة الخلافات التي دبت بين الطرفين في الفترة الأخيرة عقب خسارة الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا لحساب الوداد المغربي.