كورة on sport تابع لايف مباراة الأهلي وأسوان الودية بث مباشر مشاهدة مباراة ALAHLY

تابع لايف مباراة الأهلي وأسوان الودية بث مباشر عبر موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة ALAHLY اليوم في اللقاء الثاني للمدرب الجديد السويسري مارسيل كولر بعد الفوز على بتروجت في اللقاء الأول بخمسة أهداف دون رد.

موعد مباراة الاهلي واسوان الودية

بث مباشر مباراة الأهلي وأسوان يلا شوت حيث يستعد فريق القلعة الحمراء بحماس إلى اللقاء المنتظر موعد مباراة الاهلي واسوان الودية، اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، حيث يلتقي النادي الاهلي بفريق اسوان في تمام الساعة الخامسة مساءًا باستاد الاهلي في الجزيرة وتكون علي ارض استاد مختار التتش بمقر النادي الاهلي بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنيستيري في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يبحث الكثير من محبي الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الأهلي والإتحاد المنيستيري في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لها.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإتحاد المنسيتيري

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الأهلي والإتحاد المنسيتيري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الأدوار التمهيدية.