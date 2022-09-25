ملعومات لا تفوتك عن غيثة العلاكي زوجة سعد لمجرد

تصدر المطرب المغربي سعد لمجرد اليوم الأحد الموافق الـ25 من سبتمبر 2022، تريند محر البحث الشهير جوجل، بعدما زاد اهتمام متابعيه بمعرفة تفاصيل زفافه وزوجته.

زفاف سعد لمجرد

وتساءل الكثير ون عن زوجة سعد لمجرد بعد إعلان عقد قرانه من سيدة الأعمال المغربية غيثة العلاكي، حيث تم تداول عشرات الصور التي تجمعه بزوجته خلال حفل الزفاف.

صور زفاف سعد لمجرد

ونشر سعد لمجرد مجموعة من الصور على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" توثق عقد قرانه والزفاف، موجها الشكر للعائلة والأصدقاء ومتابعيه عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سعد لمجرد زوجته

سعد لمجرد يشكر الحضور

وكتب سعد لمجرد عبر "إنستجرام": شكرا للعائلة والأحباب في المغرب العزيز ولكل من هنأنا وللمتتبعين والفانز الغاليين من كل أنحاء العالم دون استثناء".

رسالة شكر من سعد لمجرد لمتابعيه

كما وجه سعد لمجرد الشكر إلى كل من حضر وشاركه فرحته وزفافه، كما شكر من لم يسعفه الحظ لحضور هذه المناسبة، التي شهدت السعادة تملأ وجوه الحاضرين، وتضمنت القيام ببعض الطقوس المغربية.

سعد لمجرد وزوجته

وأعرب سعد لمجرد عن أمنيته بمصافحة كل محب أينما وجد ليعب للجميع عن شكره وامتنانه على الدعم الموصول، مضيفًا: "جعل الله أيامكم كلها فرحا وسرورا وسعادة، الله يبارك فعمر سيدي الله ينصر سيدنا".

معلومات عن زوجة سعد لمجرد

ونقدم لمتابعينا عبر بوابة الفجر أبرز المعلومات عن غيثة العلاكي زوجة سعد لمجرد في السطور التالية:

ميلاد ونشأة زوجة سعد لمجرد

ولدت غيثة العلاكي زوجة سعد لمجرد لإحدى العائلات العريقة في المغرب وتحديدًا "مراكش"، وتربطها علاقة حب قديمة بالمطرب سعد لمجردرغم رفض والدته الفنانة نزهة الركراكي لهذه العلاقة.

محل إقامة وعمل زوجة سعد لمجرد

وتقيم زوجة سعد لمجرد غيثة العلاكي سيدة الأعمال المغربية في كندا، وتمتلك أحد الفنادق في حي كيليز الراقي بمراكش، وهي إحدى السيدات الداعمات والمساندات للنجم سعد لمجرد في قضية اتهامه بالاغتصاب داخل فرنسا.

صور سعد لمجرد وغيثة العلاكي

لاحظ جمهور سعد لمجرد وجود العديد من الصور التي تظهر بها غيثة العلاكي تعود لعام 2014، وتم مشاهدتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد سعد حينها أنها صديقته ويعتبرها فردا من عائلته.

آخر أعمال سعد لمجرد

يُذكر أن آخر أعمال المطرب المغربي سعد لمجرد قبل زفافه، هي أغنية "الحلق" والتي غناها بالههجة المصرية على قناته الرسمية عبر يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، والتي تخطت مشاهداتها حاجز الـ8 ملايين مشاهدة.