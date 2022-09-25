سعر الذهب اليوم الأحد 25-9-2022 في مصر

منوعات
سعر الذهب
سعر الذهب

سجل سعر الذهب تراجعا ملحوظًا بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع مسجلًا  1644دولارًا، كأدنى مستوى لها منذ أبريل 2020، متأثرة بصعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكي.

سعر الذهب

ويعتبر سعر الذهب من الموضوعات المهمة التي تشهد بحثًا يوميًا متزايدًا نتيجة لأهمية المعدن الأصفر التي تتنوع بين الادخار والمهاداة بين الأزواج من خلال الشبكة والتي ختلف من منطقة لأخرى.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب اليوم الأحد في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سعر الذهب عيار 24 شراء 1.285 بيع 1.291 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 22

سعر الذهب عيار 22 شراء 1.178 بيع 1.184 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا

سعر الذهب عيار 21 شراء 1.124 بيع 1.130 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 شراء 963 بيع 969 جنيه.

سعر الذهب اليوم الأحد عيار 14

سعر الذهب عيار 14 شراء 749 بيع 753 جنيها.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 شراء 642 بيع 646 جنيها.

اشطراب أسواق وسعر الذهب

وشهدت أسواق الذهب اضطرابا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، قبل قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة، ليرتفع سعر الذهب قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى.

 

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب مصر سعر الذهب النهاردة

مواد متعلقة

سعر الذهب فى مصر يرتفع بختام تعاملات السبت

سعر الذهب اليوم الجمعة 23/ 9/ 2022 في مصر

الأكثر قراءة

كورة HD يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان أونلاين بث مباشر أون سبورت

أهداف مباراة الأهلي وأسوان اليوم

الآن ON SPORTS بث مباشر مباراة الزمالك ضد إليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا.. رابط مشاهدة ماتش الزمالك دون تقطيع يلا شوت تودايzamalek

الان ŇÔŴ 1st.. مشاهدة مباراة الزمالك وإليكت سبورت بث مباشر اليوم 2022-09-25 يلا شوت Today Zamalek live

فرمان سويسري.. كولر يصدم اكرم توفيق

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة " الأهلي ضد أسوان Al Ahly Vs Aswan متابعة حية

بث مباشر يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان جودة عالية رابط Al Ahly Live

يلاشوت ŇÔŴ 1śŧ live.. بث مباشر الزمالك وإليكت التشادي يلا شوت live Shoot مشاهدة ماتش مصر Zamalek تابع لايف