سعر الذهب اليوم الأحد 25-9-2022 في مصر

سجل سعر الذهب تراجعا ملحوظًا بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع مسجلًا 1644دولارًا، كأدنى مستوى لها منذ أبريل 2020، متأثرة بصعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكي.

سعر الذهب

ويعتبر سعر الذهب من الموضوعات المهمة التي تشهد بحثًا يوميًا متزايدًا نتيجة لأهمية المعدن الأصفر التي تتنوع بين الادخار والمهاداة بين الأزواج من خلال الشبكة والتي ختلف من منطقة لأخرى.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب اليوم الأحد في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سعر الذهب عيار 24 شراء 1.285 بيع 1.291 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 22

سعر الذهب عيار 22 شراء 1.178 بيع 1.184 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا

سعر الذهب عيار 21 شراء 1.124 بيع 1.130 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 شراء 963 بيع 969 جنيه.

سعر الذهب اليوم الأحد عيار 14

سعر الذهب عيار 14 شراء 749 بيع 753 جنيها.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 شراء 642 بيع 646 جنيها.

اشطراب أسواق وسعر الذهب

وشهدت أسواق الذهب اضطرابا ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية، قبل قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة، ليرتفع سعر الذهب قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى.