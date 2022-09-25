تردد قناة مدرستنا لمتابعة دورس البرامج التعليمية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، عن تردد قناة مدرستنا لمتابعة دورس البرامج التعليمية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك من أجل المتابعة الدورية لأبنائهم.

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2023/2022 في المدارس الحكومية والخاصة واللغات والرسمية، لذا تزايدت عمليات البحث من قبل مجموعة كبيرة من أولياء الأمور، عن تردد قناة مدرستنا لمتابعة دورس البرامج التعليمية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بداية من الصف الأول الابتدائى وحتى السادس.

وتواصل قناة مدرستنا أيضًا بث الدروس الخاصة بالمرحلة الإعدادية والثانوية، وهي دروس وبرامج يقدمها نخبة كبيرة من المدرسين والمتخصصين في جميع المناهج التعليمية المختلة، التي تُبث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم، في إطار خطة الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة مدرستنا لمتابعة دورس البرامج التعليمية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة مدرستنا

ونقدم فيما يلي، تردد قناة مدرستنا على القمر الصناعي نايل سات، إذ تعرض دروس وشرحا وافيا لجميع المراحل التعليمة المختلفة بداية من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الثانوي، َذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تردد قناة مدرستنا 1

يتم بث البرامج التعليمية لكلا من المرحلة الابتدائية وجميع صفوف المرحلة الإعدادية، من خلال تردد قناة مدرستنا 1، كالآتي:

التردد: 12303.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مدرستنا 2

تعرض القناة جميع دروس المرحلة الثانوية، من خلال التردد التالي:

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أطلقت قنوات مدرستنا، في إطار سياستها لمكافحة مافيا الدروس الخصوصية وإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للاستفادة من شرح نخبة كبيرة من أساتذة المناهج التعليمة المختلفة مجانًا ولجميع الصفوف التعليمية.