سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 25-9-2022 بالبنوك المصرية

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار من أهم الموضوعات التي تشهد بحثًا متزايدًا بشكل يومي، نتيجة الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها العملة الخضراء، مؤخرًا وخاصة في ظل تصاعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية سعر الدولار اليوم الأحد في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في التعاملات الرسمية للبنوك، اليوم الأحد الموافق الـ25 من سبتمبر 2022، في البنك الأهلي المصري، 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 19.44 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 19.50 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 19.46 جنيه للشراء، 19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 19.49 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 19.52 جنيه، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد 25-9-2022 في بنك الإسكندرية، سعر 19.46 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 19.52 جنيه.

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