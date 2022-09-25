مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية.. بيان مهم ومهلة لطلاب الثانوية العامة



أصدرت جامعة الإسكندرية الأهلية، بيانا مهما ومهلة لطلاب الثانوية العامة الجدد بشأن مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2022/2023.

مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية.. بيان مهم ومهلة للطلاب الجدد

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن بدء إجراءات استكمال المصروفات الدراسية الخاصة ببرامج الجامعة لطلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم للقبول بجامعة الإسكندرية الأهلية وقاموا بسداد مقدم المصروفات الدراسية (10 آلاف جنيه).

وقالت الجامعة إنه على الطلاب استكمال نسبة 50% من إجمالي المصروفات المقررة لكل برنامج اعتبارا من يوم أمس السبت الموافق 24 سبتمبر وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 29 سبتمبر٢٠٢٢ 2022.

ويكون دفع المصروفات بمقر الجامعة الأهلية بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية بعزبة سعد بسموحة- مركز CDC الدور الأول، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

برامج جامعة الإسكندرية الأهلية





تبدأ الدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية بمقرها بسموحة الجديدة اعتبارا من العام الأكاديمي 2022/2023 في 9 برامج تمنح درجة البكالوريوس وذلك على النحو التالي:

1- كلية الطب ـ برنامج الطب والجراحة.

2 ـ كلية طب الأسنان ـ برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

3 ـ كلية الصيدلة ـ برنامج فارم دي كلينيكال.

4 ـ كلية الهندسة (برنامج العمارة والتشييد ـ برنامج الحاسبات والاتصالات ـ برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتات).

5 ـ كلية علوم الحاسب والبيانات (برنامج الأمن السيبراني ـ برنامج الأنظمة الذكية).

6 ـ كلية العلوم ـ برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة.

مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية

المصروفات الدراسية تشمل فصلين دراسيين (فصل الخريف وفصل الربيع) بنظام الساعات المعتمدة كالتالي:

1- كلية الطب: 95 ألف جنيه.

2ـ كلية طب الأسنان: 85 ألف جنيه.

3ـ كلية الصيدلة: 70 ألف جنيه.

4ـ كلية الهندسة: 60 ألف جنيه لكل برنامج.

5ـ كلية علوم الحاسب والبيانات: 45 ألف جنيه لكل برنامج.

6ـ كلية العلوم: 45 ألف جنيه.



بداية العام الجامعي الجديد 2022/2023



أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2022/2023 تنطلق يوم 1 أكتوبر المقبل، وأنه لا توجد أي صحة لما يتردد بشأن تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد حيث إنها شائعات تهدف لإثارة البلبلة بين الطلاب.

12 جامعة أهلية جديدة



تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية وذلك بداية من العام الدراسي الجديد 2022/2023 يوم 1 أكتوبر المقبلأ.

وجاءت الجامعات الأهلية الجديد، على النحو التالي: (جامعة أسيوط الأهلية - جامعة المنصورة الأهلية - جامعة المنيا الأهلية - جامعة المنوفية الأهلية - جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية - جامعة حلوان الأهلية - جامعة الزقازيق الأهلية - جامعة بنها الأهلية - جامعة جنوب الوادي الأهلية - جامعة الإسكندرية الأهلية - جامعة بني سويف الأهلية - جامعة شرق بورسعيد الأهلية).