موعد مباريات اليوم الأحد في المسابقات المختلفة والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة في موعد مع العديد من المباريات القوية والمثيرة في مختلف المسابقات الأوروبية والعالمية والإفريقية اليوم الأحد.

مباريات اليوم الأحد

ويشهد اليوم الأحد الموافق الـ25 من سبتمبر 2022 العديد من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها المواجهة المرتقبة بين هولندا ضد بلجيكا فى دوري الأمم الأوروبية، ولقاء الزمالك مع إليكت بطل تشاد فى دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم بوابة الفجر موعد مباريات اليوم الأحد في السطور التالية:

موعد مباراة الزمالك وإليكت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك إوليكت سبورت: الساعة 8 مساء على قناة on time sport

موعد مباريات في دوري الأمم الأوروبية

أندورا ولاتفيا: الساعة 3 عصرا

مولدوفا ل ويشتنشتاين: الساعة 3 عصرا

إذربيجان وكازاخستان: الساعة 6 مساء

سلوفاكيا وروسيا البيضاء: الساعة 6 مساء

النمسا وكرواتيا: الساعة 8:45 مساء

الدانمارك و فرنسا: الساعة 8:45 مساء

هولندا وبلجيكا: الساعة 8:45 مساء

ويلز وبولندا: الساعة 8:45 مساء

جزر فاروه وتركيا: الساعة 8:45 مساء

لوكسمبرج و ليتوانيا: الساعة 8:45 مساء

موعد مباريات اليوم الودية

جواتيمالا و كولومبيا: الساعة 1:30 صباحا

المكسيك وبيرو: الساعة 3 صباحا